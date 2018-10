RIETI - Bus Cotral regolari nella giornata di venerdì 12 ottobre.

"Domani servizio regolare su tutta la rete dei bus extraurbani Cotral - spiega una nota dell'azienda. - In seguito all’incontro positivo che si è svolto giovedì 11 ottobre in azienda, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal hanno sospeso lo sciopero di 24 ore in programma domani, venerdì 12 ottobre". © RIPRODUZIONE RISERVATA