RIETI - Sciopero anche per i servizi nel Reatino dei bus Cotral, venerdì prossimo 8 marzo. "Contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi; contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; per il riconoscimento e il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il sostegno economico per le donne che denunciano la violenze; per la difesa della 194": con queste motivazioni il prossimo venerdì 8 marzo organizzazioni sindacali Cobas del Lavoro privato e Usb hanno aderito allo sciopero generale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Lo comunica Cotral. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8.30, alla ripresa

del servizio alle ore 17.00 fino alle ore 20.00. © RIPRODUZIONE RISERVATA