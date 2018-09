RIETI - Posibili disagi per sciopero dei sindacati in Cotral nella giornata di oggi.



"Cotral informa - spiega una nota - che le organizzazioni sindacali Filt Cigil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore in programma il 17 settembre, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 fino a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle ore 20. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero e sul servizio saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’app BusCotral".

Luned├Č 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:54



