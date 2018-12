© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incendio Salaria, il servizio per giovedì 6 dicembre.Le autorità locali informano che la via Salaria non sarà riaperta al traffico prima della 11 di giocedì 6 dicembre.Ecco come sarà articolato il programma provvisorio delle corse fino al ritorno alla normale viabilità:Corse Rieti/P.Corese – Roma tiburtina: da Osteria nuova effettueranno una deviazione di percorso dalla Salaria su via Toffia fino a Passo Corese per riprendere percorso normale via A1 o via Salaria per Roma.Corse Express Rieti – Roma Tiburtina: alle h 5:30 – 6:00 e 7:00 via Terni – Orte A1 –Roma Tiburtina. Le corse delle ore 5:00 e 6:30 sono soppresse.Corse Palombara – Monteflavio – Montorio-Nerola – P.Corese: da Acquaviva devieranno percorso su via Maremmana Inferiore – Moricone – Stazzano- SP Ponte delle Tavole – SP del Pascolare – Pianabella – via Salaria – Passo Corese.