RIETI - Di anno in anno la Cotral ripete i suoi errori. Il 2018 riapre infatti una stagione autunnale identica al 2017, a detta dei pendolari stipati questa mattina nella corsa delle 8 per Roma Tiburtina.



Come lo scorso anno, la storia sembra ripetersi senza ragioni nonostante le rimostranze degli utenti. Ad uno degli orari mattutini di punta per studenti e lavoratori la Cotral ha scelto di impiegare un mezzo ad un solo piano arrecando disagio ed esasperazione nei viaggiatori.



L'autobus appena partito dalla stazione, ancora nella città, già alla fermata in prossimità della caserma dei vigili del fuoco offriva solo posti in piedi indistintamente per anziani e donne incinta. Il corridoio della "corriera" è rimasto gremito per oltre metà autobus e metà tragitto di pendolari paganti costretti ad un viaggio ritenuto da tutti inconcepibile, assurdo ed immancabilmente in piedi.



La situazione non è migliorata fino alla stazione di Fara Sabina dopo i rallentamenti dovuti ai lavori stradali all'altezza di Osteria Nuova. Un viaggio angusto dunque che oltre ai comprensibili disagi in termini di ritardi, sicurezza e condizioni scoraggia e sfianca i viaggiatori, dirottando molti sul servizio ferroviario, ultima risorsa e speranza di sabini e reatini per raggiungere senza impedimenti Roma.

