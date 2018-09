RIETI - Cotral comunica che a partire da lunedì 24 settembre saranno attive le seguenti modifiche di percorso sulla linea Roma -Rieti:



la corsa delle ore 6:30 in partenza da Roma e diretta a Rieti percorrerà l’autostrada A1 anziché la via Salaria;



la corsa delle ore 7:30 Monterotondo - Rieti verrà posticipata alle ore 8:00 per consentire il transito dall’autostazione di Passo Corese alle ore 8:15 ;



la corsa delle ore 22:00 Roma - Rieti verrà posticipata alle ore 22:15.

Gioved├Č 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:01



