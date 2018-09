di Emanuele Laurenzi

RIETI - Disagi, nel pomeriggio, per i passeggeri Cotral diretti da Roma a Rieti.

Il bus della corsa delle 17, partendo dal capolinea della stazione Tiburtina, ha urtato un van che, da primi accertamenti, sembrerebbe che era fermo in un punto vietato.



Questo ha prodotto disagi e ritardi nelle partenze dei bus, con momenti di agitazione da parte dei pendolari, in attesa solo di fare rientro nel Reatino. La situazione è stata risolta e le corse ora sono segnalate regolari.

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:27



