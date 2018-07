RIETI - Sabato da dimenticare per gli abitanti di Casaprota che hanno dovulo fare i conti con un bus Cotral in panne nel bel mezzo del paese.La vettura della corsa Casaprota-Rieti delle 7.15 ha avuto un problema meccanica mentre partiva in direzione del capoluogo sabino ed è rimasta bloccata al centro della piazza. Sull'asfalto in poco tempo è comparsa una enorme chiazza d'olio che si è estesa un pochi minuti, mettendo a rischio la sicurezza di residenti e utenti della strada. Per rimuovere il mezzo sono state necessarie oltre 3 ore e l'intervento di tecnici e di un mezzo speciale per rimorchiare il bus. Sull'asfalto è restata l'enorme chiazza di olio e, per cercare di limitare i problemi, è stato utilizzato un apposito prodotto. Il timore è che con le alte temperature e il caldo la piazza diventi impraticabile e l'olio resti per molti giorni. L'episodio ha richiamato ancora una volta l'attenzione sullo stato di manutenzione dei mezzi della Cotral. Sulle direttrici reatine primarie sono stati messo in servizio molti mezzi nuovi, ma in quelle secondarie che fanno servizio nei paesi della provincia ci sono ancora molti mezzi obsoleti.