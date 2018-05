Rieti, bus Cotral in fiamme, autista al de Lellis

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti delle sede centrale sono intervenuti questa mattina presto nel Comune di Poggio Moiano, precisamente all'altezza della circonvallazione Moianense, a causa di un principio di incendio di un Bus di linea regionale Cotral. Arrivati in posto con due automezzi antincendio i Pompieri Sabini si sono messi all'opera e hanno da subito abbattuto le fiamme che in quel momento stavano avvolgendo irrimediabilmente il pesante automezzo soffocandole. Terminate le operazioni di spegnimento l'autista veniva portato dai sanitari del 118 in ospedale per un controllo a causa di una possibile intossicazione. In posto anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:23



