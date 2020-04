Ultimo aggiornamento: 18:06

RIETI - Novità per i pendolari reatini in vista della fase 2. Cotral raddoppia i bus nelle “fasce calde”, ripristina l’orario scolastico e attua le disposizioni di legge per il distanziamento sociale sui mezzi pubblici. Azioni condivise con il Comitato pendolari reatini, apprezzate dal presidente Massimiliano Nicodemo che spiega: «Sarà un salto nel buio. Non si sa quanta gente effettivamente prenderà i mezzi, ma dobbiamo ringraziare l’azienda per la disponibilità Saremo pronti a collaborare e a segnalare criticità».Il ripristino dell’orario scolastico porta ad un maggior numero di corse complessivo, con il ritorno dell’ultima corsa alle 23 che sarà utile soprattutto a chi lavora su turni. Per quel che riguarda le fasce in cui c’è maggior movimento, è stata prevista la presenza di due bus per 6 corse complessive, 4 al mattino all’andata e 2 al ritorno al pomeriggio. Tra le 5.30 e le 7 da Rieti ogni mezz’ora partiranno due bus e lo stesso accadrà alle 17.30 e alle 18.30 da Tiburtina: i due mezzi viaggeranno accodati, così se non ci sarà posto sul primo, i pendolari potranno salire sul secondo.In questo modo sarà garantito il numero massimo di posti visto che, secondo le disposizioni di legge, sui mezzi potranno salire la metà delle persone indicate sul libretto di circolazione. Laddove la misura sarà superata, l’autista dovrà interrompere il servizio. Sui bus, poi, saranno indicati i sedili non utilizzabili allo scopo di tenere le persone a distanza di sicurezza. Il regolamento completo e tutte le misure da rispettare sono pubblicati sul sito www.cotralspa.it