RIETI - La sentenza di Appello ha dato ragione a Cotral, dopo che una passeggera aveva richiesto un risarcimento per un mezzo arrivato in ritardo e segnalando di avere perso occasioni di lavoro.

Il giudice di pace aveva sancito un indennizzo di 400 euro, mentre ora l'Appello ha ribaltato la sentenze e ha dato ragione all'azienda di trasporto: non colpevole.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 3 LUGLIO © RIPRODUZIONE RISERVATA