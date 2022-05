Cottanello, Bus Cotral in fiamme sulla via Finocchieto. Nessun ferito

RIETI - Autobus Cotral in fiamme sulla via Finocchieto poco prima delle 7. L'autobus della linea Stimigliano- Vacone- Rieti era diretto nel capoluogo ma sul territorio comunale di Cottanello, nei pressi del mattatoio, per cause ancora al vaglio degli inquirenti è andato in fiamme. Sul mezzo viaggiavano oltre all'autista tre passeggeri: tutti illesi. In questo momento sono al lavoro i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e bonificare l'area. Sulla via Fiinocchieto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto e il sindaco di Cottanello, Roberto Angeletti, tra i primi a rendersi conto di quanto stesse accadendo.