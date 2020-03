RIETI - Azione Studentesca Rieti esprime solidarietà e vicinanza al comitato dei pendolari che ieri ha segnalato la diminuzione delle corse sulla tratta Rieti-Roma effettuata dalla ditta Cotral.



«Abbiamo appreso che in seguito alla chiusura delle scuole fino al 15 marzo, Cotral ha soppresso ben 5 corse: quelle delle 5, delle 7, delle 14.30, delle 18.30 e delle 21» comunica il movimento reatino.



«Scelta che non possiamo condividere. Nonostante la chiusura delle scuole, tra lavoratori e pendolari, i fruitori del servizio restano in molti», commenta Pietro Scasciafratte, responsabile provinciale di Azione Studentesca.



«La riduzione delle corse potrebbe comportare la concentrazione di molte persone sugli stessi mezzi, scenario veramente sconsigliabile considerando l’emergenza coronavirus in corso» conclude Scasciafratte. Ultimo aggiornamento: 11:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA