“Terza Età Digitale”, avviato il corso dedicato a cittadini, pazienti e alle persone che si prendono cura di loro

RIETI - E’ stato avviato questa mattina dalla Asl di Rieti il Corso formativo “Terza età digitale” il cui obiettivo è quello di trasferire ai cittadini e ai pazienti, prevalentemente anziani e alle persone che si prendono cura di loro, conoscenze e strumenti informatici per interagire online efficacemente e in totale autonomia con il mondo pubblico e, in particolare, con il mondo della sanità reatina.

Questa mattina presso l’aula Magna della Asl di Rieti erano presenti, oltre a cittadini e pazienti e ai loro caregiver, anche formatori di Enti del III settore, del Volontariato e delle Organizzazioni sindacali. Il corso è anche aperto ai giovani dell’area del reatino che intendono dare il proprio contributo a questa iniziativa.

Ogni corso si sviluppa in due sezioni: la prima è dedicata al tema dell’alfabetizzazione e della sanità digitale, la seconda al digitale per la salute del cittadino.

La Asl di Rieti, organizzatrice del corso, prevede di realizzare diverse edizioni, così da raggiungere capillarmente il numero maggiore di comuni del reatino. Le prossime date previste: il 28 aprile di nuovo a Rieti, presso l’aula Magna della Asl di Rieti, il 12 e il 18 maggio a Magliano Sabina.

L’iniziativa della Asl Rieti è organizzata in collaborazione con: Associazione Scientifica per la Sanità Digitale, Associazione Libera dall’Asma, dalle Malattie Allergiche, atopiche, respiratorie e rare, Associazione Laziali Malati Reumatici Onlus, Associazione Nazionale tutte le Età per la Solidarietà, Associazione per i Diritti degli Anziani, Associazione per l’Invecchiamento Attivo, Croce Rossa Italiana comitato di Amatrice e con le Organizzazioni sindacali confederali e di categoria Cgil/Cgil SPI, Cisl/Cisl FNP, Uil/Uil pensionati.

E’ possibile richiedere informazioni sul corso scrivendo alla Asl di Rieti formazione@asl.rieti.it o rivolgendosi alle associazioni e alle organizzazioni sindacali aderenti all’iniziativa.