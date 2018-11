© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Cooperativa Agricola Ecofattorie Sabine di Poggio Mirteto, pioniera del biologico in Sabina, dopo l’apertura dell’agri-ristoro nel punto vendita aziendale, continua a diversificare l’attività ampliando le proposte ai clienti. In questo caso organizza un corso da Sommelier professionale in collaborazione con la delegazione di Rieti dell’Associazione Italiana Sommelier Lazio. Il corso di tre livelli, avrà inizio a partire da gennaio 2019 e sarà articolato in 45 incontri.Si stanno raccogliendo le adesioni per raggiungere il numero per comporre la classe, per avere maggiori informazioni si può contattare il numero 3385688339 o scrivere nelle pagine social Facebook o Instagram di Ecofattorie Sabine.«Da quando Ecofattorie Sabine ha aperto anche l’agri-ristoro – dice Alice Di Pietro di Ecofattorie Sabine- io e mio fratello Tommaso abbiamo affiancato nostro padre e da subito è emersa l’esigenza di formarci dal punto di vista dell’Enologia. Ci piace proporre ai nostri clienti il giusto abbinamento dei vini e magari far incontrare loro i produttori. Siamo continuamente alla ricerca del livello qualitativo più alto. Abbiamo rimandato molte volte la partecipazione al corso per questioni di tempo. Da lì l’intuizione di provare ad organizzarlo da noi, in provincia, non solo in città, offrendo così un ulteriore servizio ai nostri clienti e un’opportunità per gli operatori del settore presenti sul nostro territorio. L’Associazione italiana sommelier Lazio di Rieti, nella persona di Roberto Peron, ha subito accolto questa proposta. L’idea è quella di fare diventare il corso un appuntamento annuale».Il delegato di Rieti dell’Associazione italiana sommelier, Roberto Peron, ha poi aggiunto che «L’associazione dal 1965 si occupa della diffusione della cultura del buon bere. Con questo spirito, ci apprestiamo a dare il nostro apporto per la realizzazione di un corso in Sabina, terra vocata alla produzione di prodotti agroalimentari di qualità. Mi ha fatto piacere l’interesse manifestato da Ecofattorie Sabine in merito alla realizzazione dell’iniziativa. È importante che i primi ad essere sensibili verso l’argomento siano gli operatori del settore».