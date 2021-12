Corso di campionamento forense alla Scuola Nbc

RIETI - Dal 29 novembre al 17 dicembre, si è svolto presso la Scuola Interforze per la Difesa Nbc di Rieti il 1° Corso di Campionamento Chimico, Biologico e Radiologico Forense.

Il corso, destinato al personale militare già qualificato e specializzato in ambito Cbrn (Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare), nonché esperto nello svolgimento di attività di campionamento di tipo operativo in aree potenzialmente contaminate, ha fornito ai frequentatori le conoscenze e le capacità necessarie affinché le repertazioni e i relativi riscontri documentali possano rispondere ai requisiti di validità necessari, tali da poter essere impiegate in sede giudiziale.

In particolare, gli insegnanti e gli istruttori della Scuola Nbc, supportati per l’occasione dal personale specialista nel settore delle investigazioni scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, hanno fornito ai discenti: le tecniche di indagine all’interno di una scena del crimine contaminata da agenti Cbr, le capacità di repertamento e campionamento di fonti di prova con validità forense, la metodologia di redazione della relativa documentazione probatoria.