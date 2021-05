Corso internazionale di campionamento alla Scuola Nbc

RIETI - E’ terminato oggi, 28 maggio, il Corso Internazionale dedicato al campionamento operativo di sostanze di natura CBR (Chimica, Biologica, Radiologica).

Il corso, giunto ormai alla sua 18^ edizione, è stato organizzato dalla Scuola Interforze per la Difesa Nucleare, Biologica e Chimica e ha visto la partecipazione di frequentatori italiani e provenienti da Paesi della Nato e Partners per la Pace (PfP), come Austria, Etiopia, Serbia, Spagna e Ungheria.

I partecipanti, già in possesso di avanzate capacità nello specifico settore CBR, hanno messo in pratica, nelle due settimane di specifico addestramento, le conoscenze tecniche acquisite per campionare, mettere in sicurezza e inviare presso i laboratori analisi le sostanze di sospetta natura CBR, sia aggressivi da guerra sia sostanze pericolose del comparto tecnologico industriale.

