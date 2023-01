Partito a Rieti il corso per ottenere la qualifica di “Operatore forestale”

RIETI – E’ partito questa mattina presso la sede di Rieti dell’Azienda speciale Centro il corso per “Operatore forestale” organizzato dall’Azienda Centro Italia, azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

Il corso permetterà di ottenere la qualifica di operatore forestale da parte del titolare o dipendente dell’impresa boschiva, qualifica necessaria per poter essere inseriti nell’albo regionale delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori forestale e ambientale.

“Sono particolarmente soddisfatta – ha dichiarato in apertura del corso la presidente dell’Azienda speciale Centro Italia, Vincenza Bufacchi - perché il primo obiettivo mio e del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale Centro Italia è stato quello di ridurre a unità due realtà distinte, rappresentate dalle aziende speciali delle ex Camere di Commercio di Rieti e Viterbo, condividendo il meglio delle due esperienze. La formazione è una di queste buone pratiche che da oggi sarà a disposizione anche delle imprese del Reatino”.

A tenere il corso il formatore Antonio De Luca, affiancato dal responsabile Area Formazione dell’Azienda speciale Centro Italia Giovanni Iapichino.

Le 25 ore di lezione teorica si svolgeranno tutte presso la sede di Rieti dell’Azienda speciale Centro Italia, in via Paolo Borsellino, 16, mentre le restanti 125 ore di lezioni pratiche-operative si svolgeranno presso un cantiere forestale di Petrella Salto, in provincia di Rieti.

Per ulteriori informazioni (dal lunedì al venerdì) è possibile consultare il sito https://www.aziendacentroitalia.it/ oppure rivolgersi all’Area Formazione di Centro Italia – tel. 0761.324196 – formazione@aziendacentroitalia.it