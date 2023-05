Consegnati gli attestati al corso di informatica organizzato dal Comune insieme alla Caritas diocesana

RIETI - Si è concluso nei giorni scorsi il corso di informatica di base promosso dall’assessore alle politiche sociali, Giovanna Palomba, e “Il Samaritano” della Caritas diocesana, nell’ambito del progetto “SAI Sistema di accoglienza e integrazione” per i richiedenti asilo e rifugiati.

«Il corso pensato per gli ospiti del progetto è stato aperto a tutta la cittadinanza sia per creare momenti di incontro e di conoscenza sia perché riteniamo che le risorse Sai debbano essere messe a disposizione di tutta la Città ospitante per arricchire le offerte del territorio» dichiara l’assessore Giovanna Palomba.

Al termine del corso, che si è tenuto presso l’Open Hub di Rieti, l’assessore Palomba ha consegnato personalmente gli attestati ai partecipanti, esprimendo parole di sostegno e incoraggiamento per il percorso di inserimento sociale che hanno avviato nella nostra comunità. Data l’alta adesione, nelle prossime settimane partirà una seconda edizione del corso.