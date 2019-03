IL CORSO

RIETI - Un corso per diventare “Functional training” a Rieti. L'allenamento funzionale - o functional training - serve a migliorare non solo il gesto sportivo, ma la percezione di se stessi nello spazio e l'efficacia con cui si svolgono determinate azioni. In base ad una precisa tecnica sono molteplici i benefici per la salute del corpo.Ora a Rieti c’è la possibilità di diventare istruttore grazie ad un corso organizzato dall’Asi che inizierà a fine mese, esattamente il 30 marzo. Sono previste sei giornate formative e ben 25 ore di tirocinio in un centro fitness. Il corso verrà sostenuto da professionisti specializzati nel settore e al termine rilascerà attestato e tesserino Asi nazionale riconosciuto dal Coni con l’abilitazione per poter lavorare all’interno di qualsiasi palestra e struttura sportiva. Agevolazioni all’atto dell’iscrizione per laureati e laureandi in scienze motorie e i tesserati Asi. I posti sono limitati. Info: 389/1895828 oppure 349/3148660. Info@asirieti. it