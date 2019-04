© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È terminato il corso per istruttori di Functional Training organizzato dall’Asi di Rieti. Il corso rilascia attestato e tesserino Asi nazionale con l’abilitazione per poter lavorare all’interno di qualsiasi palestra e struttura sportiva. Per quest’ultimo (in ordine di tempo) corso portato a compimento da istruttori qualificati per conto dell’Asi, il comitato dell’Asi Rieti ha poi ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, gli organizzatori, i relatori che con grande passione e professionalità hanno trasmesso nozioni e aspetti importanti ai corsisti.Il presidente Drago Amicarelli si ritiene soddisfatto per la riuscita di questo corso e per le numerose collaborazioni ottenute. «Stiamo già lavorando sui nuovi corsi che partiranno nei prossimi mesi – spiega Amicarelli- ,oltre alle numerose iniziative che ci vedono protagonisti su Rieti e provincia,stiamo allargando sempre di più il nostro Staff, per questo dico di continuarci a seguire ed essere sempre aggiornati su ogni manifestazione ed evento da noi organizzato».Infine il comitato fa un grosso in bocca al lupo a tutti i nuovi Istruttori che con sacrificio e tanta voglia di imparare hanno partecipato alle lezioni di functional training a Rieti.