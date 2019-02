I PROSSIMI CORSI

Ultimo aggiornamento: 09:14

RIETI - Formati a Rieti i primi nuovi 18 istruttori di Fitness e Bodybuilding. Terminato il primo corso Asi che si è tenuto presso il Coni di Rieti ci sono ora i primi istruttori che si sono formati a Rieti. Si tratta di Istruttori di primo livello con il corso che si è concluso alla presenza del presidente Drago Amicarelli e del delegato Coni Rieti, Luciano Pistolesi. «Sono stato formati 18 nuovi Istruttori – hanno spiegato gli organizzatori – e tutto ciò si è reso possibile grazie alla disponibilità del Coni Rieti, Asi Rieti e il presidente Drago Amicarelli, Mariani Sport e Fonte Cottorella. Un grande successo ed è doveroso ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, gli organizzatori, i relatori che con grande passione e dedizione hanno trasmesso nozioni e aspetti importanti ai nostri corsisti».Il presidente Drago Amicarelli si ritiene soddisfatto di questo primo corso e per le numerose collaborazioni ottenute. «Stiamo già lavorando per i prossimi corsi che partiranno intorno al mese di aprile – ha spiegato il presidente - più le numerose iniziative che ci vedono protagonisti su Rieti e provincia,per questo invito chiunque lo voglia a seguire ed essere sempre aggiornati su ogni manifestazione ed evento da noi organizzato». Il corso ha permesso ai 18 partecipanti, ora neoistruttori, di entrare in possesso di attestato e tesserino Asi nazionale con l’abilitazione per poter lavorare all’interno di qualsiasi palestra e struttura sportiva.