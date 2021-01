Virtual running di 10 chilometri organizzato dall’associazione Corricures

RIETI - A quanto pare il covid-19 non ferma del tutto le attività dell’Asd Corricures. Infatti, se la situazione di emergenza ha visto l’annullamento della XII edizione della corsa su strada prevista per il 29 novembre 2019, il presidente Luciano Nobili e il suo staff hanno messo in cantiere una virtual running di 10 km da disputarsi in queste giornate fino al prossimo 17 gennaio 2021.



L’evento, a carattere ludico motorio e consentito dalle attuali disposizioni anti covid-19, si svolgerà in modalità virtuale. L’invito è rivolto a tutti i runner che vorranno cimentarsi sulla distanza dei 10 km da percorrere senza aggregazione di persone e su qualsiasi area adatta alla corsa su strada. L’attività, corsa oppure camminata, potrà effettuarsi nel luogo che si desidera fino a domenica prossima. L’iscrizione alla competizione è gratuita e la registrazione è molto semplice. Ogni partecipante dovrà comunicare i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, e-mail) alla seguente e-mail: corricures@libero.it oppure al contatto whatsapp 3922965612.



Ciascun concorrente dovrà inviare una sua foto con pettorale condividendo il proprio risultato. Una maglia ricordo della virtual running sarà spedita a tutti i partecipanti oppure consegnata a mano tramite accordi con gli organizzatori.

