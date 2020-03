RIETI - Nei giorni scorsi l'Unità di Crisi istituita dal Comune di Rieti, di concerto con l'assessorato alle attività produttive, ha lanciato una campagna per incentivare la pratica delle consegne a domicilio da parte delle attività commerciali cittadine.



Si precisa che, per tutti coloro che fino al 25 marzo si dovessero trovare nelle condizioni di effettuare consegne a domicilio all'interno delle aree ricomprese nella Ztl sotto sorveglianza dei varchi elettronici, sarà ovviamente possibile 'smarcare' l'automobile o il mezzo utilizzato per evitare di incorrere nella sanzione amministrativa.



Chi effettua consegne a domicilio nell'area sorvegliata dai varchi elettronici è tenuto semplicemente a comunicarlo alla Polizia Municipale al numero 0746287220 o all'indirizzo mail cot@comune.rieti.it

