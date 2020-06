RIETI - Su proposta dell’assessore alla Polizia Municipale, Onorina Domeniconi, e dell’assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi, la Giunta Cicchetti ha approvato una modifica alla disciplina della ZTL nel centro della Città, al fine di sostenere le attività economiche – in particolar modo bar, ristoranti e pub - e di agevolare la relativa utenza.

Verrà, quindi, riattivato il varco elettronico nel tratto di Via Garibaldi, a partire dall’intersezione con via Pitoni (all’altezza del Teatro Flavio Vespasiano) fino a Piazza Vittorio Emanuele e verrà installato un varco all’ingresso di Largo Fiordeponti, direzione Via della Verdura. Entrambi i varchi saranno attivi dal 20 giugno al 30 settembre 2020, dalle ore 18 alle ore 6 del mattino successivo.

«L’attuale stato dei contagi sembra favorire una lenta ripresa di tutte le attività economiche, compresi ristoranti, pub e bar che abbiamo immediatamente sostenuto consentendo loro di occupare spazi all’aperto al fine di garantire il distanziamento fisico dei clienti – dichiarano l’assessore Domeniconi e l’assessore Sinibaldi – Con l’attivazione dei varchi elettronici cerchiamo di sostenere ulteriormente la ripartenza delle attività, favorendo anche l’afflusso dell’utenza, garantendo gli spazi necessari allo svolgimento delle attività all’aperto in completa sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni di legge».

Ultimo aggiornamento: 11:48

