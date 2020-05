RIETI - «Bene la scelta da parte della Giunta Cicchetti di riattivare la Ztl anche se il provvedimento così come prospettato rischia di essere discriminante per molti operatori economici del centro storico di Rieti», inizia così la nota della consigliera comunale del Pd Emiliana Avetti

«Come già accaduto con le decisioni prese in merito ai parcheggi a pagamento - prosegue Avetti - non si possono, soprattutto in un momento come questo, adottare provvedimenti a ‘macchia di leopardo’ che mettono su piani e in condizioni diversi aziende e commercianti che svolgono la stessa attività a poche decine di metri di distanza gli uni dagli altri».

«Ora che il centrodestra, spinto da questa emergenza, ha in pratica dovuto riconoscere le ragioni e la bontà delle scelte sulla Ztl fatte dal Centrosinistra nella passata legislatura è necessario un ulteriore atto di coraggio e umiltà allargando la zona a traffico limitato a tutte quelle zone dove ci sono attività commerciali che possono beneficiarne - conclude Avetti - così come tutti i parcheggi a pagamento dovranno essere gratuiti».

