RIETI - L'emergenza coronavirus coinvolge anche il campionato di basket di serie A2.

In attesa dell'ufficialità, anche la partita di domenica prossima della Zeus Rieti a Casale Monferrato verrà rinviata.



In settimana, l'annullamento ha coinvolto altre gare in Piemonte, una delle regioni del nord Italia dove è scattato lo stop per le gare sportive. Ultimo aggiornamento: 14:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA