RIETI - Gli organizzatori della WillieCup, coscienti del momento di estrema emergenza, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi la terza edizione del Torneo, inizialmente previsto per il periodo che va dall'11 al 14 giugno.



La decisione è stata presa in comune accordo con gli organizzatori del Rieti Sport Festival, manifestazione che accoglie al suo interno la WillieCup sin dalla sua prima edizione svolta nel 2017



«Abbiamo sperato di riabbracciare tutti voi appasionati di basket a giugno e per questo abbiamo in un primo momento sospeso tutte le attività fino ad aprile - affermano dall’organizzazione - Ma purtroppo bisogna prendere atto della cruda realtà e, pur confidando in una risoluzione veloce dell’emergenza in atto, abbiamo deciso di rinviare il torneo. La speranza è di poterci rivedere a settembre, questo almeno è il nostro augurio». © RIPRODUZIONE RISERVATA