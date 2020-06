RIETI - Emozionati come il primo giorno di scuola dopo le vacanze. I giovani cestisti della Willie basket Rieti che da ieri sono tornati a palleggiare, allenare i fondamentali e tirare verso quel ferro che mancava da tre mesi, erano felici. La gioia nei loro occhi nel rivedere anche se distanziati amici ed istruttori, i loro allenatori e dirigenti, che si erano dati appuntamento al parco “Il Coriandolo” a Madonna del Cuore dove sono ripresi i primi allenamenti del minibasket.

Regole e protocollo

Per il momento come da protocollo sanitario ci si allena ad orari prestabiliti e a piccoli gruppi. «Il parco è grande – spiega uno dei fondatori storici della Willie basket Rieti, coach Gianluca Tilli - abbiamo sezionato il campo, ci sono varie stazioni e montato sei canestri. Fuori dal campo a turno c’è spazio per la preparazione fisica coi nostri preparatori atletici. Il primo giorno è andato bene. C’erano tanti dubbi e timori alla vigilia della riapertura dopo il periodo che stiamo ancora vivendo per quel che riguarda la risposta di famiglie e ragazzi e che puntualmente è arrivata con entusiasmo. C’era voglia di tornare ad allenarsi e la cosa ci riempie di gioia. Non si potranno fare partite e neanche gli uno contro uno per il momento, ma ci si allena comunque e questo conta più di ogni altra cosa. C’era da dare un segnale importante di speranza e fiducia e questo è stato fatto».

Gli allenamenti a turno

Gli allenamenti, mattina e pomeriggio per gruppi con ingressi contingentati al massimo 10 alla volta, si faranno tutta la settimana sabato mattina compreso. Si riposa la domenica. Ogni gruppo è diviso in modo da potersi allenare almeno due volte la settimana in base agli orari che gli istruttori comunicheranno. Tra istruttori, coach e dirigenti una task force di 20 persone sono impegnate a far ripartire la macchina del basket ricominciando dagli allievi del minibasket. «A breve verranno ad allenarsi qui a Rieti con i loro gruppi – dice Gianluca Tilli- anche ragazzi di Torricella e Vazia con cui stiamo lavorando da quest’anno. Cercheremo, se avremo la disponibilità dei ragazzi di allenarci anche a luglio. Le cautele sono state prese, distanziamenti minimi rispettati, materiale per sanificare anche i palloni (la maggior parte dei ragazzi lo porta da casa) è a disposizione. Noi ce la metteremo tutta per ricominciare col piede giusto e se il buongiorno si vede dal mattino - conclude Tilli - dopo questa prima giornata andata davvero bene, sono cautamente ottimista oltre che felice per essere riusciti a ripartire».

