RIETI - Coronavirus, tra le piccole e grandi conseguenze dell'emergenza, una riguarda direttamente l'amministrazione dei Comuni. Quattro in particolare nel Reatino. Sono quei Comuni in cui, nella primavera di quest'anno, probabilmente alla fine di maggio, erano previste le elezioni amministrative per il rinnovo (o la conferma) di sindaco e consiglio comunale. Si tratta, nel Reatino, di Castelnuovo di Farfa, Cottanello, Marcetelli, Montebuono. I sindaci e, nel caso di Cottanello, il commissario straordinario, sono prorogati: con ogni probabilità si andrà al voto in autunno, forse in ottobre. Ma per almeno sei mesi, la guida nei quattro Comuni rimarrà invariata.

Il percorso

In realtà, i Comuni in cui nel 2020 scade “naturalmente” il mandato amministrativo sono tre: Castelnuovo di Farfa, dove il 31 maggio 2015 è stato eletto sindaco Luca Zonetti, Marcetelli, in cui dalla stessa data il primo cittadino è Daniele Raimondi, e Montebuono, amministrata da un quinquennio da Fausto Morganti. Storia diversa per Cottanello. Franco Piersanti, unico candidato sindaco solo dodici mesi fa, era stato confermato per il suo terzo mandato. Ma a dicembre 2019, il Consiglio comunale è decaduto: la presentazione di dimissioni di sei consiglieri su 10, senza possibilità di surroga, avvenuta poco prima dello scorso Natale, ha sancito la fine anticipata del terzo mandato del sindaco Piersanti e dell’intera amministrazione, senza più maggioranza. Da allora, Raffaella Viscogliosi è commissario straordinario, in attesa di nuove elezioni, previste inizialmente in questa primavera e ora ipotizzate in autunno.

Il rinvio

Per i residenti dei quattro Comuni, quindi, un prolungamento di circa cinque mesi prima di tornare alle urne. Solo Castelnuovo di Farfa supera i mille abitanti, seguito da Montebuono con poco più di 900, Cottanello con oltre 500 e Marcetelli, con poco meno di cento residenti. Conferma o rinnovo di sindaco e giunta non saranno importanti. Il giorno del ritorno al voto avrà importanza per un altro motivo: vorrà dire un altro tassello verso il ritorno alla normalità.

