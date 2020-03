© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Emergenza coronavirus: in campo le associazioni di volontariato. Tramite la libera rete "Non sei solo", coordinata dalla onlus "Colora l'arcobaleno", tante importanti realtà del terzo settore che già operano da tempo sul territorio si fanno presenti concretamente a Rieti in questo o momento​ di difficoltà, mettendo a disposizione​ alcuni servizi gratuiti on line destinati​ a sostenere e supportare le fragilità."Amar" - mette a disposizione​ telefono "pronto Alzheimer​" ed​ è disponibile​ a dare informazioni a tutti i soggetti fragili ed in particolare ai malati e ai familiari dei malati affetti da demenza.Associazione Italiana DIslessia sezione di Rieti è a disposizione online per lo svolgimento dei compiti a casa.Arcolbaleno Onlus continua a svolgere azione di sostegno e supporto attraverso il progetto “Il mio tempo per te” che viene portato avanti con la collaborazione dei volontari dell'Istituto Magistrale con modalità a distanza.«Abbiamo di fronte una crisi,​ norme restrittive di vita e di abitudini che ci espongono alla vulnerabilità - dicono - Noi​ vogliamo vivere​ insieme questo "fuori schema" con coraggio e speranza, sfruttando la tecnologia a distanza che non può sostituire lo​ sguardo ma può accompagnare nel viaggio».