RIETI - Giorni di angoscia a Viterbo per Anna Delfini, 20enne reatina studentessa di Lingue e Culture Moderne, tornata dai suoi cari con l'inizio della fase 2: «Tra i primi positivi al virus, anche un professore e una ragazza del mio Ateneo…» racconta la reatina, ricordando i momenti più duri della quarantena viterbese, scandita anche dal sostegno e dall’affetto dei coinquilini.

Anna, per lei il virus è diventato improvvisamente una minaccia reale…

«Quando sono iniziate le lezioni del secondo semestre a fine febbraio, non c'era troppa preoccupazione per il Covid-19: era ancora una situazione percepita come lontana, almeno nel Lazio. Il 4 marzo, mentre ero a lezione, è uscito un articolo che segnalava i primi casi di coronavirus a Viterbo: una ragazza in Erasmus e un professore dell'ateneo. La lezione è finita con mezz'ora di anticipo e per i corridoi si percepiva la tensione crescente; ho telefonato a mia madre piangendo mentre tornavo all'appartamento: mi sono resa conto della gravità della situazione solo in quel momento, è stata una doccia fredda».

Eppure ha trovato la forza di non tornare a Rieti…

«Ho avuto paura, i primi casi erano all’interno della mia università e c'era un minimo rischio che potessi aver contratto anche io il virus in qualche modo, così ho deciso di non tornare qui a Rieti. A casa abbiamo parlato tra coinquilini e ognuno ha fatto la sua scelta: da otto persone siamo rimasti in quattro. Dopo pochi giorni è iniziato il vero e proprio lockdown, anche se noi ci eravamo già messi in quarantena da soli».

Com’è stata la sua quarantena?

«All'inizio tutto sembrava surreale e l'incertezza la faceva da padrone. Non sapere cosa accadrà l'indomani, quanto durerà la situazione, aspettare il bollettino della Protezione civile ogni pomeriggio, la routine giornaliera stravolta... Poi mano a mano ci si abitua e si raggiunge un equilibrio nell'instabilità. Sicuramente stare tra coetanei è stato piacevole e di conforto, ci siamo organizzati per svagarci un po' anche stando in quarantena: film, serie tv, a volte un po' di musica e qualche birra. Il 29 marzo ho compiuto 20 anni (sorride) abbiamo cucinato tutti insieme e ho soffiato le candeline con una deliziosa torta consegnata a domicilio (ride). Abbiamo passato Pasqua, la Liberazione e il 1º maggio senza perderci d'animo, nonostante le difficoltà».

I suoi coinquilini sono stati degli ottimi “compagni di sventura”, ma la nostalgia di casa era inevitabile…

«Ho rimediato, almeno in parte, alla mancanza degli affetti e della famiglia con videochiamate quotidiane, ma sicuramente non è stata una situazione facile da questo punto di vista. Ieri appena sono arrivata a casa non mi sembrava vero di poter riabbracciare mia madre e il mio cane Prince (sorride), sono molto felice di essere tornata a Rieti ma non mi pento di aver scelto di rimanere a Viterbo per il lockdown, sento di aver fatto la scelta giusta in quel momento, per me e per la mia famiglia».

Guardando al post pandemia, come immagina il suo futuro?

«Vorrei viaggiare, andare in Inghilterra a trovare la mia migliore amica che vive lì e visitare anche tutto il Paese; più in generale spero di poter andare in più posti possibili per scoprirli ed assaporarli al meglio».

