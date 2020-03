RIETI - Un vigile del fuoco di Rieti positivo al test del coronavirus.



"In data 23 marzo - spiega una nota dei vigili del fuoco - è stata riscontrata positività al Covid-19 per una unità operativa della sede centrale del Comando di Rieti. Prontamente il predetto dipendente, insieme ad altri quattordici dello stesso turno, tutti asintomatici, sono stati posti in quarantena presso i propri domicili, in esecuzione di tutte le misure stabilite dall'Autorità Sanitaria, in accordo con i sanitari del Comando. I vigili del fuoco continueranno a garantire la copertura operativa di tutto il territorio provinciale". Ultimo aggiornamento: 13:21