RIETI - Coronavirus. I vigili del fuoco del Comando sabino, in collaborazione con l’Anvvf, Associazione nazionale sezione provinciale di Rieti, dopo una raccolta fondi che ha coinvolto l’intero personale, sia in servizio che in quiescenza, ha donato oggi pomeriggio alla Caritas diocesana reatina delle derrate alimentari per tutte quelle famiglie che in queste ultime settimane si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

I vigili del fuoco di Rieti, con l’aiuto del personale volontario e in quiescenza, hanno scaricato i pacchi alimentari nella sede di piazza Oberdan. A fare gli onori di casa Don Fabrizio Borrello responsabile della sede reatina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA