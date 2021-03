Coronavirus, nel Reatino finora vaccinati 4.800 over 80

RIETI - Prosegue senza sosta la Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti presso i centri vaccinali ex Bosi a Rieti, presso il Distretto Rieti 1 in via delle Ortensie, presso la Casa della Salute a Magliano Sabina e presso il Distretto 2 Salario Mirtense a Poggio Mirteto. Ad ora sono state somministrate 17.242 dosi di vaccino, mentre il numero di prenotazioni sale a 20.588.

Presso il centro vaccinale ex Bosi prosegue la somministrazione del vaccino anti-covid19 agli over 80. Ad ora le persone vaccinate sono 4.800.

Da ieri, sabato 13 marzo, la prenotazione online della vaccinazione è estesa anche ai portatori di disabilità gravi identificati dal codice esenzione C02 (Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento).

