Coronavirus, superate le 28mila dosi somministrate, raggiunto il 58% degli over 80. Ora si vaccina anche di notte

RIETI - Campagna vaccinale antiCovid della Asl di Rieti. Superata quota 28.000 (28.500) di dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti.

20.000 sono le prime dosi di vaccino somministrate, pari al 16 per cento della popolazione residente in provincia di Rieti sopra i 16 anni.

8.500 sono le seconde dosi di vaccino somministrate, pari al 6,5 per cento della popolazione residente in provincia di Rieti sopra i 16 anni.

Attualmente, in provincia di Rieti, ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino il 58 per cento della popolazione over 80.

Da ieri, giovedì 1° aprile, è partita la vaccinazione di notte presso il centro vaccinale ex Bosi. Per il momento si procederà alla vaccinazione fino alle ore 22.

