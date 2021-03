Coronavirus, weekend dedicato alla vaccinazione delle persone con obesità

RIETI - Nell’ambito della Campagna vaccinale anti-covid19 dedicata ai pazienti estremamente vulnerabili e fragili, l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, sabato 20 e domenica 21 marzo, dedicherà due giornate alla vaccinazione anti-covid19 delle persone con obesità residenti in provincia di Rieti.

La Asl di Rieti, sin dall’inizio della campagna vaccinale, è impegnata a dare priorità d’accesso alle persone vulnerabili ed estremamente vulnerabili come ad esempio gli over 80 anni, i pazienti oncologici, pazienti affetti da SLA e da altre patologie che richiedono la presa in carico delle nostre Aree specialistiche. Per questo motivo ha deciso di dedicare un week end alle persone con obesità, in quanto soggetti affetti da patologia e pertanto esposti a un rischio maggiore di contrarre il virus.

L’adesione all’iniziativa non avviene su base volontaria, ma attraverso una chiamata diretta da parte della Asl di Rieti, grazie alla collaborazione degli specialisti del servizio di Diabetologia diretto dalla dottoressa Anna Rita Aleandri e del reparto di Pneumologia diretto dalla dottoressa Donatella Mancini, che hanno in carico i pazienti.

Al momento, sono 250 le persone che hanno aderito all’iniziativa della Asl di Rieti. La vaccinazione si svolgerà presso il Centro vaccinale del Laboratorio Analisi dell’ospedale de’ Lellis di Rieti (piano terra) nella giornata di sabato 20 marzo, dalle ore 11 alle ore 20 e nella giornata di domenica 21 marzo dalle ore 8 alle ore 20.

Ad ora, le dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti sono 18.884.

