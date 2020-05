RIETI - A pochi mesi dalla sua elezione come rappresentante di Giurisprudenza all’Università di Perugia, il 22enne reatino Daniele Frattali fa i conti con l’emergenza, facendo il possibile anche da casa per agevolare le condizioni dei suoi compagni universitari, nonostante un lockdown duro, passato nella zona rossa di Contigliano.

Frattali, l’emergenza ha complicato le cose a tutti, ma lei sta facendo molto per soddisfare le esigenze dei suoi colleghi…

«Ci siamo da subito adoperati per dare delle risposte concrete agli studenti. Nel mio dipartimento, come rappresentanti e in concerto con la dirigenza, abbiamo in primis proposto una posticipazione dell'appello di aprile così da far abituare i ragazzi alla piattaforma e ridurre al minimo i problemi del caso. Abbiamo fatto da mediatori tra studenti e docenti e siamo riusciti a garantire la possibilità di svolgere tirocini con metodo alternativo: è sufficiente partecipare a dei convegni online».

Sta contribuendo anche a migliorare le cose al di là del proprio Dipartimento, impegnandosi insieme a delle Associazioni studentesche per l’intero Ateneo…

«Con l’Unione Degli Universitari (Udu), siamo riusciti a mantenere attivi il servizio mensa e gli alloggi nei collegi dell’Agenzia per il Diritto allo Studio. Inoltre abbiamo fornito un documento riguardante la situazione affitti alla regione: tra poco si aprirà un bando di sostegno per gli studenti del nostro Ateneo, con un ammontare complessivo di 500.000 euro».

Spera ci siano novità positive con la fase 2?

«Ci stiamo preparando per questa fase: per luglio vorremmo garantire la possibilità di effettuare gli esami sia in sede che on modalità telematica e a settembre speriamo sia possibile fare lezioni in sede , per una parte degli studenti, con streaming in diretta a disposizione di chi resta a casa».

Come ha passato la prima fase di quarantena?

«Sono tornato a Contigliano per il lockdown. Eravamo zona rossa, come è noto, e l’emergenza mi ha colpito in maniera diretta: i miei genitori sono risultati positivi al virus, adesso sono guariti e stanno bene ma vista questa situazione, il nostro isolamento è stato ancora più obbligato. Io fortunatamente non sono stato contagiato ed ho passato le mie giornate soprattutto con letture di piacere, serie tv e tanto studio: la modalità telematica è pesante, ma posso ritenermi soddisfatto, ho passato un esame e continuo nel mio percorso».

Che progetti ha per il dopo quarantena?

«Non vedo l’ora di tornare a vivere il mio dipartimento e di poter incontrare i miei amici in condizioni di normalità, per quanto possibile. In futuro spero di riuscire a portare avanti la mia passione della politica, magari facendola diventare anche la mia attività principale».

