RIETI - L’emergenza coronavirus rischia di far saltare gli Europei di atletica under 18, la Festa del peperoncino e la “Carotti”.

Tosti (Ascom»): una botta che può farci molto male. Donati, delegato allo Sport: slittare di un anno può essere opportunità.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 20 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA