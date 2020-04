RIETI - La ConfCommercio Lazio Nord fa il punto su tutte le azioni messe in campo dopo oltre un mese dal lockdown per l'emergenza coronavirus.

«La nostra Associazione di categoria - dice il Presidente Leonardo Tosti - vive con grande preoccupazione la crisi economica nata da quella sanitaria del Covid-19 ed è per questo che ha messo in piedi una task force che risponde a tutte le esigenze dei nostri associati. I nostri uffici di Rieti e Viterbo sono costantemente aperti e ad oggi abbiamo fornito ad oltre 1000 imprese informazioni, supporto tecnico ed assistenza per tutte le pratiche (moratorie finanziamenti, bonus 600 euro, richieste Cassa integrazione e Fondo integrazione salariale)».

«Attualmente - prosegue Tosti - stiamo supportando gli associati per l’invio delle pratiche del bando della Regione Lazio – Pronto Cassa. Abbiamo ideato una nuova e più efficace assistenza legale organizzata anche in video-conferenza per rispondere a tutti i quesiti relativi alle locazioni, ai rapporti con i fornitori e con le banche. Le proposte fatte al Governo per le quali abbiamo ottenuto risultati o ne stiamo aspettando sono state numerose; dall’emendamento per la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito inserito nel Decreto governativo, alla richiesta alla Regione Lazio riguardo il rimborso del 40% del canone di affitto non coperto dal Decreto Cura Italia. Abbiamo chiesto l’azzeramento dei costi delle tasse e di trasporto delle utenze (acqua, luce, gas) e agevolazioni a chi mantiene o assume personale dipendente dal 10 marzo 2020».

«Con una nota inviata a tutti i Comuni delle provincie di Rieti e Viterbo abbiamo richiesto la sospensione di tutti i tributi locali - continua Tosti - Abbiamo formalizzato ai nostri rappresentanti politici quelle che riteniamo le azioni più importanti per consentire una ripresa delle attività maggiormente colpite: esenzione IMU per gli immobili strumentali; concessione di un contributo a fondo perduto che possa riparare in parte il danno economico subito dalle imprese. Non da ultimo il nostro Gruppo dei Giovani Imprenditori ha creato, sviluppato e messo a disposizione di tutti gli Associati “il negozio vicino” uno strumento efficace e gratuito per tutte quelle aziende che offrono ai propri Clienti il servizio a domicilio».

«Tanto abbiamo fatto - conclude Tosti - ma tantissimo ancora dobbiamo fare, perché senza le micro, piccole e medie imprese non ci sarà mai una vera ripresa. I nostri uffici sono sempre aperti e a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno, invitando tutti a seguirci sui canali social e sul nostro sito, aggiornato continuamente».

