Rieti, nuove misure antiCovid in tribunale: controllo della temperatura all'entrata

RIETI - Sono entrate in vigore, da questa mattina, alcune misure per la prevenzione dei rischi da contagio Covid 19 presso il tribunale. Utenti, avvocati e personale devono sottoporsi al controllo della temperatura da parte dei vigilantes della Cosmopol, dotati di appositi termometri manuali, quindi una stretta negli ingressi rispettando l'orario stabilito per la causa e riduzione da venti a quindici minuti dell'arco di tempo che intercorre tra un appuntamento e l'altro con le cancellerie.

Tra le altre decisioni assunte nel corso della riunione alla quale hanno partecipato il presidente del tribunale e il procuratore della repubblica, dirigenti, responsabili della sicurezza e un avvocato in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine, c'è lo spostamento nell'aula consiliare della Provincia di tutti i processi che prevedono un affollamento che non consente di rispettare il distanziamento sociale tra le persone, a partire da quelli riservati al terremoto in programma il 4, 5 e 20 novembre.

