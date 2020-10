Asm Rieti potenzia il servizio di trasporto pubblico locale da e per il polo didattico

RIETI - Nella giornata di ieri il presidente di Asm, Vincenzo Regnini, ha avuto un incontro con il rappresentante della consulta e degli istituti facenti parte del polo didattico di Rieti, nel corso del quale è stata avanzata dagli studenti la richiesta di rimodulare gli orari delle linee e incrementare le corse da e per il polo didattico.

Recependo le istanze dei rappresentanti degli studenti, il servizio di trasporto pubblico locale è stato adeguato e potenziato introducendo le variazioni di seguito riportate, in vigore già da oggi ,con l’obiettivo di evitare il sovraffollamento sui mezzi:

Linea 154 di ritorno dal polo didattico:16:30;

Linea 633 andata da piazza cavour:7:50-8:05-8:05(bis)-12:30-12:35-13:00-13:10-13:30-13:35-15:30;

Linea 633 ritorno dal polo didattico:8:10-8:15-8:20-9:00-12:50-12:50(bis)-13:35-13:45-13:45(bis)-15:45;

Linea 641 andata da piazza cavour: 7:50 deviata FS-8:00 partenza da FS-8:40 deviata FS;

Linea 641 ritorno dal polo Didattico:8:10-13:50;

Linea 651 andata dal polo didattico :13:50.

«Le variazioni introdotte – dichiara il presidente di Asm Vincenzo Regnini – si inseriscono nell’ambito degli adeguamenti al servizio di trasporto pubblico locale conseguenti all’attività di monitoraggio che l’azienda ha messo in campo per rispondere alle esigenze della popolazione scolastica e dell’utenza tutta. In una fase emergenziale come quella che stiamo vivendo l’azienda e per suo tramite l’Amministrazione Comunale, intendono svolgere il proprio ruolo per garantire una mobilità rispondente al bisogno di sicurezza e limare la diffusione di contagi da Coronavirus».

Le variazioni apportate alle linee e agli orari sono state integrate nel nuovo libretto orario consultabile collegandosi al sito internet aziendale. Si invita l’utenza a visitare periodicamente il portale web di ASM al fine di prendere visione delle future implementazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA