RIETI - La Asm Rieti comunica all’utenza che, in occasione delle Festa del Lavoro, venerdì 01 maggio 2020 il Servizio di Trasporto Pubblico Locale sarà sospeso ad eccezione della linea 513 (Rieti-Terminillo) che osserverà l’orario festivo in vigore mantenendo la deviazione all’Ospedale “San Camillo de Lellis”; si ricorda che il collegamento da Lisciano a Terminillo verrà effettuato solamente prenotando preventivamente la corsa al numero telefonico 0746 240227;

L’Azienda comunica inoltre che, in ottemperanza alle disposizioni emanate relative alle misure per la prevenzione e gestione epidemiologica del Covid-19, a partire da lunedì 4 maggio e fino a nuova comunicazione il servizio di Trasporto Pubblico Locale verrà effettuato secondo l’orario estivo ultimo scorso. Sarà possibile consultare il nuovo orario sul sito internet www.asmrieti.it.

Gli utenti residenti nei Comuni di Contigliano, Belmonte e Torricella in Sabina potranno continuare a servirsi del servizio a chiamata. In tale caso, chiunque avrà necessità di utilizzare il trasporto pubblico locale per spostamenti motivati da comprovate esigenze, potrà contattare dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal lunedì al sabato il numero dedicato 0746/240227 e prenotare la corsa per il giorno successivo.

Infine si riportano le seguenti raccomandazioni a tutti gli utenti del trasporto pubblico emanate con l’ultimo DPCM cui l’Azienda invita ad attenersi scrupolosamente.

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

• Salire a bordo muniti di titolo di viaggio acquistabile nei canali consueti od in formato elettronico facendo uso dell’applicazione Phonzie

• Alle fermate mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro

• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti

• È vietato sedersi nei posti contrassegnati dalla segnaletica

• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

• Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

• Al raggiungimento del numero massimo di passeggeri trasportabili, verrà esposto il cartello COMPLETO e potranno essere soppresse delle fermate

Il mancato rispetto delle suddette raccomandazioni potrà comportare l’interruzione del servizio

