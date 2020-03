RIETI - Confartigianato Trasporti Rieti si unisce al grido di dolore che traspare dalla lettera inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani.



«A nome di Confartigianato Imprese Rieti voglio ringraziare gli autotrasportatori reatini e tutti quelli che in questo momento stanno tenendo in piedi l’Italia - afferma il Direttore Maurizio Aluffi - Le umiliazioni, le condizioni di lavoro, la paura di essere contagiati, non hanno scoraggiato una categoria abituata a lottare. Al mio grazie - ribadisce Maurizio Aluffi - dovrebbero unirsi tutti quelli che vogliono bene al Paese e che ancora una volta sarà capace di rialzarsi ed essere sempre il migliore».

