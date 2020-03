RIETI - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sospeso il divieto di circolazione per i veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, nei giorni 15 e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento.



Il provvedimento è stato adottato in relazione allo stato di emergenza legato alla diffusione del COVID-19 ed in considerazione, tra l'altro, delle gravi ripercussioni ricadenti sugli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura.