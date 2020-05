RIETI - La Black Brass Band che definire spettacolare nelle sue esibizioni specie quelle di strada è riduttivo, nasce nel 2003 a Torri in Sabina da un'idea di Egidio Arra', ispirata a una brass band svizzera.

La particolare formazione oggi scende in campo con una iniziativa benefica per dare il proprio contributo in un momento di emergenza sanitaria senza precedenti per il nostro Paese e si mobilità in favore degli operatori della Croce Rossa.



La musica come veicolo di solidarietà

Il come è molto semplice: la band ha preso un brano famosissimo, “Song for Health”, letteralmente “Canzone della Salute” nato da un' idea di Steven Verhelst, ogni componente ha suonato da casa col suo strumento, ha realizzato un video che è stato poi montato e tramite le condivisioni, ora lancia la raccolta fondi. «A causa del recente divieto di eventi di grandi dimensioni - spiegano gli artisti della band Sabina - al fine di frenare un ulteriore scoppio del coronavirus, molti di noi musicisti vengono lasciati a casa insieme alla propria creatività. Abbiamo allora deciso di usare il potere della musica per sostenere gli sforzi dei nostri incredibili operatori sanitarie di servizio pubblico che sono in prima linea nella pandemia del Covid-19. In questo modo aumenterà la consapevolezza dell'importanza della musica per la società».



L’iniziativa

La Black Brass Band organizza la raccolta fondi a favore della "Croce Rossa Italiana". «Ogni condivisione del brano- spiegano i responsabili della band- aumenterà il pubblico potenziale per sostenere anche economicamente la Cri”in sostanza più condivisioni si avranno del video più pubblico potenziale verrà generato per la donazione individuale». Il sito web del progetto è il seguente: http://musicdoesntstop.com



Una band poliedrica conosciuta in tutta Italia

La band, con elementi che vanno dai 15 ai 45 anni, ha un repertorio con una vasta gamma di generi musicali: dal rock e dal funk, al pop e ai successi immortali degli anni '80 e '80 e '90 ai ritmi latini. Nel suo curriculum vanta la partecipazione all'evento “Sanremo in Fiore”, oltre a diversi festival locali in tutta Italia. La maggior parte dei membri suona strumenti in ottone come trombe, tromboni, tube, sassofoni e susaphone - un set di batteria personalizzato pronto a dondolarli tutti, ispirato agli American Percussion Set.



