RIETI - E' negativo al tampone per il coronavirus il soggetto (un medico, ndr) di Toffia, che mercoledì era stato inserito tra i positivi. Lo rende noto il sindaco di Toffia, Danilo Pezzotti.

«Mi è stata comunicata da pochi minuti una buona notizia - scrive - per il soggetto che risultava contagiato e per tutta la comunità. La Asl mi ha appena informato della negatività del soggetto residente a Toffia (c'è stato un problema con i risultati del tampone proveniente da Roma). Ieri è stato un pomeriggio di tensione e preoccupazione, da parte di tutti, oggi possiamo sorridere per la buona notizia. La mia raccomandazione è quella di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le regole. Vi informo inolte che intensificheremo i controlli su tutto il territorio».

