RIETI - L’emergenza sanitaria ci ha costretti alla quarantena e a rimanere chiusi in casa per contrastare il coronavirus, ma ci sono dei ragazzi che tutte le domeniche animano il tifo per la squadra del calcio locale, che davanti alle emergenze non riesce a restare a casa; la curva nord ha un grande cuore amarantoceleste che batte quando c’è bisogno di scendere in campo per la solidarietà.

Dopo la raccolta dei beni alimentari di prima necessita nei supermercati cittadini, oggi nel piazzale del centro commerciale Coop Futura, è partita la distribuzione alle persone che hanno difficolta nell’affrontare questa emergenza sanitaria, i ragazzi della curva armati di mascherine e guanti con gli occhi pieni di voglia di fare hanno distribuito oltre centocinquanta pacchi per tutta la mattina.

Come dice Fabio, uno dei responsabili della raccolta alimentare, sempre il primo ad organizzare le attività solidali della Curva con un po’ di commozione: «La raccolta è andata molto bene sono soddisfatto, siamo riusciti ad distribuire molti pacchi alla famiglie e la gente continua a passare davanti al nostro gazebo. Ovviamente non ci fermiamo qui, la raccolta continuerà in questi giorni davanti ai supermercati della nostra città e ci saranno altre distribuzioni per aiutare chi ha più difficolta nell’affrontare questa emergenza».

Una bella prova di coraggio e voglia di fare quella che questa mattina ha visto i ragazzi della curva nord, in questa bellissima attività, ma d’altro canto lo cantano tutte le domeniche negli stadi: «La gente come noi non molla mai!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA