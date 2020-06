A Castelnuovo di Farfa, Comune nel quale non si sono registrati casi di contagiati da Covid 19, arrivano i test sierologici per i cittadini, saranno gratuiti per tutti coloro i quali vorranno sottoporsi all’esame. I test riguarderanno un campione del 10 per cento della popolazione.



L’annuncio del sindaco

Ad annunciarlo è il primo cittadino Luca Zonetti il quale va otre il fatto di non aver avuto “casi” nel proprio Comune,pensando magari a quelle situazioni dove le persone che potrebbero non sapere di essere state a contatto col virus perché non hanno avuto alcun sintomo, i cosiddetti “asintomatici”, i quali potrebbero, loro malgrado, contagiare altre persone, soprattutto dopo la riapertura completa del 4 giugno. E’ questo il motivo che ha spinto il sindaco, Luca Zonetti, e la sua amministrazione ad investire del denaro pubblico per la salute dei suoi concittadini.

«Cari concittadini - spiega nella sua comunicazione il sindaco di Castelnuovo- sono molto contento di potervi comunicare che nei prossimi giorni partiremo con il progetto screening “Covid-19” fortemente voluto da me e dall’amministrazione tutta. Preciso che tutto avverrà in forma totalmente gratuita. Lo screening sierologico consiste in un semplicissimo prelievo di sangue venoso, effettuato da personale medico specializzato presente sul posto. Servirà a rilevare l’eventuale presenza di anticorpi, i quali vengono prodotti dall’organismo in presenza dell’infezione. Potranno aderire su base volontaria tutti i cittadini residenti nel nostro Comune, preferibilmente in età compresa tra i 20 ed i 65 anni, provenienti da gruppi familiari diversi, per la copertura massima di 100 campioni, garantendo una copertura del 10 per cento della popolazione residente».



Prenotazioni



Chiunque fosse interessato può prenotarsi chiamando entro il 20 giugno il comune di Castelnuovo di Farfa allo 0765/36131, oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo protocollo@comune. castelnuovodifarfa.ri.it.



«Il lockdown appena terminato – dice il sindaco- e la dura battaglia contro un virus sconosciuto, che stiamo ancora combattendo, ci ha insegnato che la salute è la cosa più importante. Per questo motivo riteniamo inopportuno abbassare la guardia e in sede di bilancio abbiamo deciso di investire sulla salute dei nostri concittadini, nonostante ad oggi non si riscontri alcun caso di Covid-19 nel nostro territorio. Grazie alla collaborazione della Asl di Rieti, i prelievi saranno eseguiti in loco entro la fine del mese. Ringrazio per questo il Direttore Generale della Asl di Rieti, dottoressa Marinella D’Innocenzo, per aver accolto la nostra richiesta e tutto il personale della Asl stessa, che ci ha permesso di organizzare questo importante screening».

