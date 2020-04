RIETI - La Terminillo Marathon è sinonimo di grande festa dello sport e della montagna reatina, nata con l'obiettivo di promuovere lo sport delle due ruote e il territorio che vuole rilanciarsi dopo il dramma del terremoto nel 2016. La corsa è stata rinviata di un anno al 6 giugno 2021.

«In questo momento critico per le tante perdite e per la sofferenza che stiamo provando con l’emergenza sanitaria del Coronavirus, riteniamo che non ci sono le condizioni necessarie per il normale svolgimento della manifestazione allo scopo di tutelare in primis la salute dei partecipanti e delle rispettive famiglie, degli addetti ai lavori, dei volontari e di tutti coloro che contribuiscono in positivo allo svolgimento della Terminillo Marathon senza aggravare la situazione sanitaria. Oltre alla granfondo è stata annullata anche la Randonnèe che faceva parte del programma della sesta edizione organizzata da Zero Team».

«Torneremo presto a pedalare e saremo impazienti di farlo: adesso è il momento di lottare contro questo nemico invisibile e di rispettare i decreti governativi che ci impongono di restare ancora a casa».

La quota di iscrizione è congelata per il 2021 ma per gli aderenti ai circuiti Fantabici e Due Mari sono previsti ulteriori aggiornamenti sulla gestione della quota abbonati.

